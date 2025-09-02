В Приморье автомобиль с водителем унесло в реку

В Приморском крае сотрудники МЧС спасли мужчину из машины, которую унесло в реку после сильных дождей. Об этом пишет Svodka25.

Инцидент произошел возле поселка Преображенское. Сколько времени водитель ждал спасателей в салоне тонущего автомобиля, не уточняется, однако подчеркивается, что доставшие мужчину из авто пожарные прибыли на место происшествия оперативно. Для проведения спасательных работ была применена спецтехника. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

До этого на Камчатке машина с ребенком провалилась в обрыв из-за половодья. Две пассажирки и несовершеннолетний благополучно выбрались из автомобиля самостоятельно.

Инцидент произошел рано утром 15 июля между поселками Майский и Козыревск. Дорога, соединяющая Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района, была повреждена из-за таяния ледников 14 июля, в связи с чем движение по ней было приостановлено.

Ранее автомобиль скорой помощи утонул на затопленной дороге в центре Москвы.