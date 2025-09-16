СК подтвердил гибель пятерых человек из-за аварии с вездеходом в Забайкалье

СК: в Забайкальском крае из-за аварии с вездеходом утонули пять человек

Во время крушения гусеничного вездехода в Забайкальском крае погибли пять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.

В публикации говорится, что в 15 километрах от поселка Чина при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход. При спуске с горы у машины отказали тормоза. В результате транспортное средство на высокой скорости скатилось в озеро.

Уточняется, что вездеход принадлежал одному из обществ с ограниченной ответственностью.

«По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек, работники предприятия», — говорится в сообщении.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент на месте трагедии проводятся следственные действия. Специалисты устанавливают причины крушения, проводится допрос свидетелей.

До этого сообщалось, что прокуратура Забайкальского края организовала проверку после данных о крушении вездехода.

По данным РЕН ТВ, в кабине на момент крушения находились восемь человек. Трое из них самостоятельно выбрались из воды.

