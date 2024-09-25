«Теперь никто не скажет, что еще не время рожать»: более 10 регионов запретили «склонять» к абортам В Приморье будут штрафовать работодателей до ₽100 тыс. за склонение к аборту

Приморье добавилось к регионам, где есть штрафы за склонение беременных к абортам. Местный омбудсмен подчеркнул, что это не вмешательство в частную жизнь, поскольку закон направлен против врачей и работодателей. Число субъектов с подобными ограничениями на местном уровне уже превысило десять, Москва и Петербург пока не в их числе. Тем временем Дума собирается на федеральном уровне запретить пропаганду «бездетности», сравнивая ее с пропагандой ЛГБТ*.

Законодательное собрание Приморского края сразу в трех чтениях приняло закон, который запрещает врачам и работодателям «склонять» женщин к абортам. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

«На территории Приморского края запрещается склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости», — перечислено в публикации.

Автор закона под названием «О запрете на территории Приморского края склонения к искусственному прерыванию беременности» — уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Мельников. Парламент уточнил, что цель омбудсмена — поднять рождаемость в крае и защитить здоровье женщин.

Сам Мельников подчеркнул, что закон в первую очередь направлен против работодателей, которые, по его мнению, могут пытаться как-то «повлиять» на решение матери насчет ребенка.

«Инициатива не предусматривает вмешательства в частную жизнь семьи», — указал омбудсмен.

Он добавил, что речь идет также о врачах. Меры против них Мельников объясняет тем, что медики могут уговаривать прервать беременность.

«Когда женщина приходит в медучреждение, у нее есть сомнения, а пациентку, наоборот, начинают уговаривать, склонять к искусственному прерыванию беременности», — описал Мельников.

За принуждение к абортам введены штрафы . Их могут наложить на сотрудников органов государственной власти, местного самоуправления, различных предприятий и организаций, если те нарушат закон «при исполнении трудовых (должностных) обязанностей». Для рядового сотрудника штраф составит от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс., для юридических — от 40 тыс. до 100 тыс.

Где еще запретили уговаривать на аборт

Ранее штрафы за склонение к абортам уже ввели в десяти регионах: Калининградской, Псковской, Курской, Смоленской, Вологодской, Тверской и Новгородской областях, Забайкальском крае, Мордовии, Коми. Суммы разные, например, в Коми юрлиц могут оштрафовать до 200 тыс. руб., а в Калининградской области — всего до 50 тыс. Обычно штрафы угрожают независимо от того, сделала в итоге женщина аборт или нет.

При этом власти обещают не мешать абортам по медицинским показаниям (в которые не входит, к примеру, изнасилование, если беременность не угрожает здоровью матери). Однако медики могут только «информировать» об имеющихся проблемах, но не «уговаривать». Гинекологи отмечают, что в этом случае между понятиями пролегает очень тонкая грань.

«Даже если у женщины нет медицинских показаний к аборту, и она не хочет сохранять беременность, врач может ей сказать: «У вас еще маленький срок, вы успеваете на медикаментозный аборт». Чем раньше такая женщина сделает аборт, тем лучше для ее здоровья и для реабилитации ее репродуктивной функции. Это не склонение к аборту», — считает врач акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

Тем временем, на фоне все больших законодательных усложнений в субъектах России от абортов полностью или частично отказываются даже частные клиники. Власти это приветствуют. Так, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что там, где аборты в частной практике недоступны, якобы выше рождаемость. В Мордовии, которая первой в России начала наказывать за склонение к абортам, искусственное прерывание беременности открыто называют «узаконенным детоубийством».

«Теперь... никто не скажет: «Еще не время рожать», никто не вправе посоветовать прервать беременность, манипулировать и угрожать женщинам в ожидании ребенка. Она ждет ребенка — и пусть весь мир подождет», — прокомментировала принятие соответствующего закона в Мордовии президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

Запрет на пропаганду чайлдфри

Накануне Дума начала рассматривать закон, который на федеральном уровне запретит пропаганду «движения чайлдфри» и «идеологию бездетности». Ограничения коснутся как СМИ, так и фильмов, рекламы и соцсетей.

«В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей», — пояснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

За нарушение закона также грозят штрафы, причем куда выше, чем за склонение к аборту. Авторы законопроекта хотят ввести наказание в размере до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных и до 5 млн руб. для юрлиц. Призвав россиян поддержать инициативу, Володин сравнил ее с запретом на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

«По аналогии с теми [штрафами], что были приняты при вашей поддержке ранее за пропаганду ЛГБТ и смены пола. Дружная и большая семья — основа сильного государства», — обратился спикер к россиянам.

Эксперты смотрят на подобные нововведения скептически. По мнению некоторых, все это не поможет повысить рождаемость, зато приведет к росту нелегальных абортов.

«Женщина, которая делает аборт, (...) не от большой радости принимает решение прервать беременность. И если чинить ей различные преграды, она будет искать другие пути. В совсем безвыходной ситуации женщина может попасть в руки недобросовестных людей и различных криминальных группировок», — предостерегает гинеколог Ерофеева.