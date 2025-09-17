На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выплату по «земским» программам в приграничье повысят до 2 млн рублей

Путин поручил с 2027 года повысить выплату по «земским» программам в приграничье
true
true
true
close
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин поручил повысить до 2 млн рублей выплату по «земским» программам в приграничных регионов. Об этом говорится в перечне поручений президента, сформированных по итогам совещания с правительством.

Повышение размера выплаты необходимо обеспечить к 2027 году на территории Белгородской, Брянской и Курской областей.

Путин также поручил обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих начиная с 2025 года освобождение от НДФЛ доходов, полученных участниками программы «Земский тренер» в виде единовременных компенсационных выплат.

До этого президент заявил, что на создание комфортной городской среды в 2025 году выделяется 25 млрд рублей. Предполагается, что к 2030 году в России благоустроят не меньше 30 тысяч общественных территорий, а в малых городах и исторических поселениях реализуют минимум 1600 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Ранее Путин поручил начать подготовку к очередной прямой линии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами