Выплату по «земским» программам в приграничье повысят до 2 млн рублей

Путин поручил с 2027 года повысить выплату по «земским» программам в приграничье

Президент России Владимир Путин поручил повысить до 2 млн рублей выплату по «земским» программам в приграничных регионов. Об этом говорится в перечне поручений президента, сформированных по итогам совещания с правительством.

Повышение размера выплаты необходимо обеспечить к 2027 году на территории Белгородской, Брянской и Курской областей.

Путин также поручил обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих начиная с 2025 года освобождение от НДФЛ доходов, полученных участниками программы «Земский тренер» в виде единовременных компенсационных выплат.

До этого президент заявил, что на создание комфортной городской среды в 2025 году выделяется 25 млрд рублей. Предполагается, что к 2030 году в России благоустроят не меньше 30 тысяч общественных территорий, а в малых городах и исторических поселениях реализуют минимум 1600 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Ранее Путин поручил начать подготовку к очередной прямой линии.