Путин рассказал о сумме, выделенной на создание комфортной среды в России

Путин: на создание комфортной городской среды выделено 25 млрд рублей
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

На создание комфортной городской среды в 2025 году выделяется 25 млрд рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщают РИА Новости.

«У нас прошли конкурсы по созданию комфортной городской среды. В этом году выделяется на эти программы 25 миллиардов рублей», — сказал глава государства во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Формирование комфортной городской среды» — федеральный проект, который реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» с 2025 года.

Предполагается, что к 2030 году в России благоустроят не меньше 30 тысяч общественных территорий, а в малых городах и исторических поселениях реализуют минимум 1600 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

9 сентября на территории усадьбы «Лыткарино» в рамках этого проекта помощник президента РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли обновленный сквер.

Ранее Мишустин нашел «изюминку» в малых городах России.

