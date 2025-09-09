Воробьев и Мединский открыли новый сквер на территории «Лыткарино»

Обновленный сквер на территории усадьбы «Лыткарино» позволяет окунуться в историю и атмосферу XVIII века, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Вместе с губернатором отреставрированный сквер открыл помощник президента РФ, председатель российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Как отметил Воробьев, правительство региона продолжит сотрудничество с российским военно-историческим обществом.

«Наша задача в каждом городе – обновлять все, что требует реставрации. В мае мы были в музее-заповеднике А.П. Чехова, и продолжаем там работы. Все это привлекает туристов, позволяет нашим детям узнавать историю и культуру», — сказал губернатор.

Впервые территория усадьбы была отреставрирована в 2012 году, когда там появился сквер с бюстом князю А.И. Чернышеву.

Сейчас на площади в 1,1 га обустроили аллеи, лабиринт, детскую и спортивную площадки, поставили амфитеатр, установили современные системы освещения и видеонаблюдения.

Работы провели в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Для нас, музейных сотрудников, безусловно, это большое счастье и удача. Расширяется территория парка, а значит – открываются новые возможности для экскурсионной деятельности, проведения более крупных мероприятий, например, в амфитеатре», — рассказала директор Лыткаринского историко-краеведческого музея Надежда Волкова.

Воробьев добавил, что всего в регионе более 4,5 тыс. объектов культурного наследия. За последние 5 лет в Московской области отреставрировали и восстановили музей-усадьбу Д.И. Менделеева «Боблово», усадьбу «Даровое» и другие территории.