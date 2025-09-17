На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Краснодара возобновляет работу после долгого перерыва

В аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва начинаются полеты
true
true
true
close
Аэропорт Краснодар

17 сентября аэропорт Краснодара возобновит работу после трехлетнего перерыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Время полета между Москвой и Краснодаром составит 3 часа 55 минут. Первоначально по маршруту будут отправляться от одного до трех бортов в день. Затем число полетов будет увеличено до пяти.

13 сентября сообщалось, что международные авиаперевозки из Краснодара могут возобновиться в ближайшее время.

11 сентября в Росавиации заявили, что аэропорт Краснодара готов к приему и отправке гражданских лайнеров. Полеты могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 мск.

Это уже второй аэропорт российского юга, открытый в этом сезоне. В начале июля министерство транспорта Российской Федерации объявило о возобновлении работы аэропорта Геленджика.

Многие аэропорты на юге России были закрыты сразу после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Большинство не работают до сих пор — в настоящее время закрыты восемь: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь. Жители юга страны и путешественники используют альтернативные маршруты: Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкала.

Ранее в аэропорт Токио ударила молния.

