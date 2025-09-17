Аэропорт Краснодара возобновляет работу после долгого перерыва

17 сентября аэропорт Краснодара возобновит работу после трехлетнего перерыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Время полета между Москвой и Краснодаром составит 3 часа 55 минут. Первоначально по маршруту будут отправляться от одного до трех бортов в день. Затем число полетов будет увеличено до пяти.

13 сентября сообщалось, что международные авиаперевозки из Краснодара могут возобновиться в ближайшее время.

11 сентября в Росавиации заявили, что аэропорт Краснодара готов к приему и отправке гражданских лайнеров. Полеты могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 мск.

Это уже второй аэропорт российского юга, открытый в этом сезоне. В начале июля министерство транспорта Российской Федерации объявило о возобновлении работы аэропорта Геленджика.

Многие аэропорты на юге России были закрыты сразу после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Большинство не работают до сих пор — в настоящее время закрыты восемь: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь. Жители юга страны и путешественники используют альтернативные маршруты: Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкала.

