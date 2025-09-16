Путин высказался о влиянии СМИ на духовно-нравственные и ценностные ориентиры

Сегодня СМИ формируют общественное мнение, а также задают духовно-нравственные и ценностные ориентиры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXIX Форума современной журналистики «Вся Россия — 2025», передает сайт Кремля.

«Подчеркну, именно средства массовой информации во многом задают духовно-нравственные, ценностные ориентиры, формируют общественное мнение. И потому так значима ваша твердая приверженность принципам журналистской этики, оперативность и достоверность в освещении важнейших событий, происходящих в России и мире», — сказал глава государства.

В июне Путин заявил, что утрата традиционных ценностей может быть опасна для России. Президент отметил, что без них страна утратит свою идентичность.

Также российский лидер заявил, что в США и Западной Европе есть много людей, разделяющих позицию России относительно традиционных ценностей. Путин выразил надежду, что открытая и честная позиция РФ в этом вопросе станет поддержкой для людей, которые думают так же, как в стране.

Ранее Путин заявил, что Россия защищает правду и справедливость.