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Путин заявил об опасности утраты традиционных ценностей для РФ

Путин: утрата традиционных ценностей может быть опасна для России
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Утрата традиционных ценностей может быть опасна для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на кадрах, не вошедших в фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

«Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность. И это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно», — сказал глава государства.

Путин добавил, что начал говорить о защите традиционных ценностей, когда увидел намерения внедрить в сознание россиян «идейки западного мейнстрима».

В этом же интервью Путин заявил, что в США и Западной Европе есть много людей, разделяющих позицию России относительно традиционных ценностей. Глава государства выразил надежду, что открытая и честная позиция РФ в этом вопросе станет поддержкой для людей.

Также президент РФ отметил, что народы страны объединяет общее морально-нравственное начало, в основе которого лежат традиционные ценности.

Ранее Путин напомнил, что России не запрещены однополые отношения.

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