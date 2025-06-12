Путин заявил, что Россия защищает правду и справедливость

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий отметил, что россияне, сталкиваясь с проблемами, продолжают оставаться защитниками справедливости и правды. Российского лидера цитирует РИА Новости.

«Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, — мы думаем о будущем», — подчеркнул Путин.

По его словам, россияне ставят перед собой масштабные цели и «шаг за шагом» достигают новых высот, наращивая мощь России. Глава государства также отметил преданность граждан Родине, которая укрепляет ее суверенитет и силу.

12 июня россияне отмечают один из самых главных государственных праздников — День России. Он символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название он обрел в 2002 году.

Ранее патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем России.