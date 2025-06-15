Путин заявил о наличии сторонников традиционных ценностей на Западе

В США и Западной Европе есть много людей, разделяющих позицию России относительно традиционных ценностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«У нас очень много людей, которые разделяют наши позиции, и в Западной Европе много таких, и в Америке, в том числе в Северной Америке», — сказал глава государства.

Президент отметил, что народы России объединены общим морально-нравственным началом, в основе которого лежат традиционные ценности. Он выразил надежду, что открытая и честная позиция РФ в этом вопросе станет поддержкой для людей, которые думают так же, как в РФ.

До этого российский философ, политолог и социолог Александр Дугин назвал черты, которые объединяют Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом.

По словам эксперта, несмотря на то, что РФ и США ощутимо различаются в культурном плане, интересах и геополитической позиции, их объединяет «тип сильного харизматического лидера». Дугин отметил, что Трамп, как и Путин, отстаивает в своей стране традиционные ценности.

Ранее Путин назвал главную задачу для России.