Мишустин рассказал, с какой скоростью будут ездить поезда по ВСМ

Мишустин: поезда по ВСМ Москва — Петербург будут ездить со скоростью 400 км/ч

Поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будут двигаться со скоростью около 400 км/ч. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит правительство РФ в Telegram-канале.

По словам Мишустина, маршрут, которые будет преодолевать поезд, составит 679 километров. Между двумя столицами РФ будут курсировать составы нового поколения, которые зададут «самую высокую в стране планку скорости движения», подчеркнул премьер.

До этого сообщалось, что движение по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург должны запустить в 2028 году. Ожидается, что время в пути между двумя городами составит 2 часа 15 минут — это почти в два раза быстрее, чем сейчас.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что система высокоскоростных магистралей позволит укрепить статус страны как важнейшего логистического звена Евразийского континента. Также, по словам главы государства, реализация инициативы поможет создать новые возможности для конкурентоспособных маршрутов.

Ранее ВСМ из Москвы в Петербург включили в проект схемы столичного метро.