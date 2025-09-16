Суд отказал жене экс-мэра Сочи, просившей поселить детей вместе с ней в СИЗО

Люблинский суд Москвы отказал в иске супруге экс-мэра Сочи Янине Копайгородской, которая просила разместить ее малолетних детей вместе с ней в СИЗО. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Елизавета Меткина.

Защитница отметила, что будет обжаловать это решение и добиваться, чтобы дети воссоединились с матерью. По словам адвоката, во время свиданий Копайгородская «постоянно в слезах», не находит себе места и спрашивает только о детях.

У Янины Копайгородской пятеро детей: 2-летние двойняшки, дочери 3 и 14 лет, а также 24-летний сын Давид Давлатов, который взял малолетних братьев и сестер под временную опеку.

«Дети очень болезненно переживают расставание с родителями, которые сидят по разным тюрьмам, а трехлетняя Алексюша на нервной почве практически перестала говорить», — рассказала защитница.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина обвиняются по статье о присвоении или растрате. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через жену деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

В конце июля следствие добавило к ранее вмененным Копагородскому особо крупным взяткам и растрате три эпизода легализации преступно нажитого с супругой имущества на общую сумму более 104 млн рублей.

14 августа суд в Москве продлил арест супругам: Алексею Копайгородскому на месяц и семь суток, а его жене — на два месяца и 27 суток.

Ранее жену экс-мэра Сочи обвинили в угрозах свидетелям.