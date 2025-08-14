Бывшему мэру Сочи и его жене продлили меру пресечения

В Москве суд продлил сроки арестов бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов столицы.

Алексею Копайгородскому продлили арест на месяц и семь суток, а его жене — на два месяца и 27 суток.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайств адвокатов и обвиняемых об изменении меры пресечения на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей.

Супругам вменяют часть 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата»). По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

В конце июля этого года следствие добавило к ранее вмененным Копагородскому особо крупным взяткам и растрате три эпизода легализации преступно нажитого с супругой имущества на общую сумму более 104 млн рублей.

Ранее экс-мэр российского города получил десять лет колонии за крупную взятку.