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Жену экс-мэра Сочи обвинили в угрозах свидетелям

ТАСС: жена экс-мэра Сочи Копайгородская угрожала свидетелям по делу о взятке
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Янина Копайгородская/VK

Жена бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина пыталась заставить свидетелей дать ложные показания, угрожая им. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Обвиняемой Копайгородской были нарушены условия содержания под домашним арестом в части общения с лицами, <...> которых она принуждала к даче ложных показаний, угрожая им», — рассказал источник.

Отмечается, что по этому факту возбудили новое уголовное дело, по которому задержан еще один фигурант.

6 марта Янину Копайгородскую перевели из-под домашнего ареста в СИЗО из-за давления на свидетелей.

Чете Копайгородских вменяют часть 4 статьи 160 УК России (присвоение или растрата). По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя.

Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородскому вменяют присвоение имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Сейчас бывший глава города находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Сочи и его жена хотят вернуться на спецоперацию.

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