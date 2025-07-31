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В отношении экс-мэра Сочи возбудили новое уголовное дело

Копайгородского обвинили в 3 эпизодах легализации преступно нажитого имущества
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Нина Зотина/РИА Новости

Следствие утяжелило обвинение бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, добавив к ранее вмененным ему особо крупным взяткам и растрате три эпизода легализации преступно нажитого с супругой имущества на общую сумму более 104 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что следователи предъявили экс-мэру обвинение в совершении им трех преступлений по статье Уголовного кодекса России «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Собеседник агентства добавил, что супруге бывшего мэра Янине Копайгородской официальное обвинение пока не было предъявлено. Сторона защиты подтвердила возбуждение нового уголовного дела в отношении фигурантов.

До этого суд в Москве продлил срок ареста на имущество и средства Копайгородского и аффилированных с ним лиц.

Супругам вменяют часть 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата»). По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Сейчас бывший глава города находится в СИЗО.

Ранее Копайгородского обвинили в получении еще двух взяток.

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