Следствие попросило продлить арест главреду Baza

Следствие попросило суд продлить арест главреду Baza Трифонову по делу о взятке
Григорий Сысоев/РИА Новости

Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы продлить срок содержания под стражей главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову по делу о даче взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что судебное заседание назначено на 16 сентября.

24 июля Замоскворецкий суд города Москвы принял решение о заключении под стражу Трифонова, а также продюсера Baza Татьяну Лукьянову до 20 сентября. По версии следствия, они получали служебные сводки от сотрудников правоохранительных органов за денежное вознаграждение. Журналистам грозит до 12 лет тюрьмы, им вменили три эпизода дачи взяток

Трифонов и Лукьянова вину не признают. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток, которая фигурирует в деле главреда Baza, не превышает 150 тысяч рублей.

Кроме того, суд арестовал на 1 месяц 27 суток старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД по Белгороду Александра Селиванова, начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева, а также оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергея Ковалева. Они подозреваются в получении взяток от журналистов.

Ранее сообщалось, что главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.

