Собянин рассказал, будет ли в Москве салют на День города

Собянин сообщил, что салюта на День города в Москве не будет

Салюта на День города в Москве не будет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

«Нет, не будет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Мэр Москвы и президент РФ Владимир Путин в праздничный день запустили движение по новому участку Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «ЗИЛ». Церемония прошла в режиме видеоконференции.

Новый участок включает в себя четыре станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Его запуск приведет к улучшению транспортного обслуживания около 600 тысяч жителей районов Даниловский, Донской, Гагаринский, Академический, Котловка, Нагорный и Ломоносовский.

11 сентября Сергей Собянин рассказал, что в День города работу московского транспорта продлят. Так, в ночь с 13 на 14 сентября метро и МЦК будут работать до 02:00. До такого же времени продлят работу 17 трамвайных маршрутов. При этом регулярные ночные маршруты будут работать в обычном режиме.

День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2025 году празднование пройдет 13 и 14 сентября. На десятках площадок за выходные пройдут более 130 мероприятий — от технологического фестиваля на ВДНХ и патриотического на Поклонной горе до концертов Клавы Коки и Юрия Башмета. По прогнозам синоптиков, погода в эти дни порадует теплом — ожидается около +20 градусов. Подробнее о программе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поздравил москвичей с Днем города.