Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин в московском концертном зале «Зарядье» поздравил москвичей с Днем города и назвал российскую столицу лучшим городом планеты, передает РИА Новости.

«По сложившейся традиции в начале осени мы отмечаем день Москвы. И от всей души поздравляю с праздником москвичей», — сказал глава государства.

По его словам, Москва является флагманом поступательного движения вперед всей России. Президент отметил, что столица занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик планеты.

Кроме того, Путин обратил внимание на быстрое внедрение передовых технологий в городском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и образовании.

Также глава государства сообщил о намерении в День города посетить возведенный в Москве Национальный космический центр. Он назвал его настоящим штабом управления российской космонавтикой.

День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2025 году празднование пройдет 13 и 14 сентября. На десятках площадок за выходные пройдут более 130 мероприятий — от технологического фестиваля на ВДНХ и патриотического на Поклонной горе до концертов Клавы Коки и Юрия Башмета. По прогнозам синоптиков, погода в эти дни порадует теплом — ожидается около +20 градусов. Подробнее о программе — в материале «Газеты.Ru».

11 сентября мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в День города работу московского транспорта продлят. Так, в ночь с 13 на 14 сентября метро и МЦК будут работать до 02:00. До такого же времени продлят работу 17 трамвайных маршрутов. При этом регулярные ночные маршруты будут работать в обычном режиме.

Ранее Путин описал мир будущего.