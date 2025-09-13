Путин и Собянин запустили движение по новому участку метро в Москве

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку Троицкой линии метро в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет об участке от станции «Новаторская» до станции »ЗИЛ».

Церемония с участием Путина и Собянина прошла в режиме видеоконференции.

Новый участок включает в себя четыре станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Его запуск приведет к улучшению транспортного обслуживания около 600 тысяч жителей районов Даниловский, Донской, Гагаринский, Академический, Котловка, Нагорный и Ломоносовский.

В конце августа мэр Москвы рассказал, что в ближайшие десять лет в столице планируется открыть 60 новых станций метро. В данный момент в плановом режиме строится Рублево-Архангельская ветка, Бирюлевская и Троицкая линии, а также станции «Гольяново» и «Печатники».

Собянин также добавил, что уже в конце 2026 года в метро появится первый беспилотный поезд.

День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2025 году празднование пройдет 13 и 14 сентября. На десятках площадок за выходные пройдут более 130 мероприятий — от технологического фестиваля на ВДНХ и патриотического на Поклонной горе до концертов Клавы Коки и Юрия Башмета. По прогнозам синоптиков, погода в эти дни порадует теплом — ожидается около +20 градусов. Подробнее о программе — в материале «Газеты.Ru».

