В Москве в День города продлят работу метро и МЦК

Собянин: транспорт в Москве в День города будет работать до 02:00
РИА Новости

В Москве в День города работу московского транспорта будет продлена. Об этом в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в ночь с 13 на 14 сентября станции метро и МЦК будут работать до 02:00.

«17 трамвайных маршрутов продолжат свою работу до 02:00. В обычном режиме будут работать 18 регулярных ночных маршрутов», — написал мэр Москвы.

На Манежной площади ко Дню города будет организован гастрофестиваль, гостям предложат попробовать уху по старинному рецепту, утку с яблоками, гречневую кашу с олениной и грибами, а также присоединиться к кулинарным мастер-классам и последить за соревнованием поваров.

В середине сентября 2025 года Москва отметит свой 878-й день рождения. Праздновать по традиции будут с размахом. На десятках площадок за выходные пройдут более 130 мероприятий — от технологического фестиваля на ВДНХ и патриотического на Поклонной горе до концертов Клавы Коки и Юрия Башмета. Подробнее о программе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Нижнем Новгороде чиновник столкнул со сцены мужчину в День города.

