В аэропорту Оренбурга ввели ограничения

В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Рано утром 13 сентября аэропорты в Ярославле и Волгограде приостановили обслуживание рейсов. Причиной послужило введение ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

Позже аналогичные ограничения были введены в аэропортах Гагарин в Саратове и Курумоч в Самаре.

10 июля после длительного перерыва возобновил работу аэропорт Геленджика. В целях безопасности самолеты будут летать в Геленджик только в светлое время суток — с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

