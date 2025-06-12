Михаил Ефремов попал в базу «Миротворца», пока сидел

Актер Михаил Ефремов попал в базу украинского сайта «Миротворец», пока находился в колонии в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации на сайте, российский актер якобы участвовал в преступлениях против республики и ее граждан и содействовал военным преступлениям РФ. В базу он был включен за «информационную поддержку открытого нападения России на Украину».

8 июня 2020 года Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади Москвы. Актер в нетрезвом состоянии на автомобиле Jeep Grand Cherokee протаранил Lada, в которой сидел 57-летний мужчина Сергей Захаров. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Инцидент получил большой общественный резонанс. В итоге Ефремова признали виновным и осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание его отправили в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. Актер в 2020 году признавался, что сожалеет о случившемся. В апреле этого года суд удовлетворил просьбу Ефремова об УДО, при этом запретив ему садиться за руль в течение трех лет.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами ресурса официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

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