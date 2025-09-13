На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Ярославля отменили ограничения

В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения на полеты
true
true
true
close
Олег Смыслов/РИА Новости

В аэропорту Ярославля (Туношна) сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Рано утром 13 сентября аэропорты в Ярославле и Волгограде приостановили обслуживание рейсов. Причиной послужило введение ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

Позже аналогичные ограничения были введены в аэропортах Гагарин в Саратове и Курумоч в Самаре.

По данным министерства обороны России, дежурные средства противовоздушной обороны в период с 23:00 мск 12 сентября до 6:00 мск 13 сентября перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего целей — 15 — сбили в Ростовской области. В Белгородской области ликвидировали 12 дронов, в Волгоградской области — 10, в республике Крым — два, в Смоленской, Калужской и Курской областях — по одному.

Ранее пилоты двух самолетов увидели БПЛА в районе московского аэропорта.

