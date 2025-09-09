На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД заявили о неизбежном ответе РФ на возможные ограничения дипломатов в ЕС

Масленников: Россия ответит в случае ограничений ЕС на передвижение дипломатов
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия даст адекватный ответ в случае, если Евросоюз ограничит передвижения российских дипломатов. Об этом заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Он отметил, что Москва внимательно следит за действиями стран — членов ЕС и не исключает, что предложенная инициатива в отношении российских дипломатов может быть реализована.

«Угрозу ограничения свободы перемещения российских дипломатов рассматриваем как откровенно конфронтационный шаг, который в случае его реализации <...> повлечет за собой выверенные, адекватные, а главное — неизбежные ответные шаги», — подчеркнул Масленников.

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал европейские страны запретить свободное передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Глава МИД подчеркнул, что будет настаивать на этом подобно тому, как древнеримский политик Марк Порций Катон Старший (3-2 века до н.э.) повторял, что Карфаген должен быть разрушен.

Липавский отметил, что перемещение дипломатов РФ в Шенгенской зоне — это ненужное преимущество, которое «используется для облегчения диверсионных операций».

Ранее сообщалось, что ЕС хочет заставить Венгрию и Словакию принять новые санкции против РФ.

