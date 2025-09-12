На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пскове сняли ограничения на работу аэропорта

Росавиация: аэропорт Пскова возобновил обслуживание рейсов
true
true
true
close
Telegram-канал «Аэропорт Псков»

Аэропорт в Пскове возобновил работу. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Утром 12 сентября сразу четыре российских аэропорта приостановили работу. Речь идет о воздушных гаванях в Санкт-Петербурге, Иваново, Ярославле и Пскове. Они временно прекратили принимать и отправлять самолеты. К текущему моменту аэропорты Ярославля, Иваново и Санкт-Петербурга возобновили обслуживание рейсов.

По данным министерства обороны РФ, в течение ночи над регионами страны сбили 221 украинский дрон самолетного типа. По одному беспилотнику перехватили в Курской, Псковской и Тульской областях. В Тверской и Ростовской областях уничтожили по три цели, в Белгородской области — семь, в столичном регионе и Орловской области — по девять, в Новгородской области — 14. Еще 18 летательных аппаратов ликвидировали в Калужской области, 28 — в Ленинградской области, 42 — в Смоленской области, 85 — в Брянской области.

Ранее в РФ разрешили опоздавшим на самолет пассажирам не покупать новый билет обратно.

