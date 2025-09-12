На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иваново и Ярославле сняли ограничения на работу аэропортов

Росавиация: аэропорты Иваново и Ярославля возобновили прием и выпуск самолетов
Аэропорт «Иваново»

Аэропорты в Ярославле и Иваново возобновили прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, следовавший в Ярославль.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в заявлении.

Утром 12 сентября сразу четыре российских аэропорта приостановили работу. Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в воздушных гаванях Санкт-Петербурга, Пскова, Ярославля и Иваново.

Петербургский аэропорт Пулково по согласованию с соответствующими органами возобновил обслуживание рейсов на выпуск.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, в течение ночи над регионами страны сбили 221 украинский беспилотник. Больше всего целей — 85 — уничтожили в Брянской области. В Смоленской области перехватили 42 дрона, в Ленинградской области — 28, в Калужской области — 18, в Новгородской области — 14. По девять летательных аппаратов ликвидировали в Орловской области и столичном регионе, семь — в Белгородской области, по три — в Ростовской и Тверской областях, по одному — в Псковской, Тульской и Курской областях.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в аэропортах.

