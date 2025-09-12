Аэропорт Пулково возобновил работу

Петербургский аэропорт Пулково, по согласованию с соответствующими органами, возобновил обслуживание рейсов на выпуск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко.

До этого пассажиров в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге предупредили о возможных корректировках расписания полетов из-за введенных ограничений. Уточняется, что на фоне ограничений задержали или отменили более 30 рейсов. Речь идет о восьми самолетах в Москву, четырех — в Анталью, двух — в Стамбул. Также задерживаются по одному рейсу в Пермь, Челябинск, Сочи, Саратов, Махачкалу, Калининград и ряд других городов.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале сообщила, что по состоянию на 6:00 мск в Пулково задерживались 11 рейсов. При этом время задержки составило от двух до четырех часов.

Утром 12 сентября в аэропорту Санкт-Петербурга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в небе над регионом сбили 30 украинских беспилотников.

Ранее в Пулково ограничили регистрацию на рейсы.