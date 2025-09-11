Польша ограничила полеты на границе с Белоруссией и Украиной до 9 декабря

Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной до 9 декабря из-за инцидента с проникновением на территорию страны дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польское агентство воздушного транспорта.

Как отмечается в сообщении ведомства, ограничения введены по запросу Оперативного командования вооруженных сил Польши. Они не распространяются на военную авиацию, уточняет агентство. Кроме того, в пределах данной зоны полностью запрещается использование гражданских беспилотников.

После инцидента с дронами Польша попросила созвать экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Также сообщалось, что польская сторона для лучшей защиты своей территории запросила у западных союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками.

В ночь с 9 на 10 сентября Польша сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ.

Ранее в Польше пришли к неутешительным выводам о потенциальном конфликте с Россией.