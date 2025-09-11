Польша запросила провести заседание Совбеза ООН

Польша после инцидента с дронами в своем воздушном пространстве просит созвать экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), заявили в председательствующей в органе в сентябре миссии Республики Корея при ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Запрос был сделан Польшей», – заявили в миссии.

Там добавили, что в текущий момент обсуждается, когда именно должно состоятся заседание.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Польша запросила у западных союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы лучше защитить свою территорию.

Прошлой ночью Польша сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы специально направила дроны в Польшу, об этом же сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок объяснил, кому выгоден инцидент с дронами в Польше.