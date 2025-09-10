На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин уволил глав МВД Сахалина и Ингушетии

Путин уволил начальника сахалинского МВД и министра внутренних дел Ингушетии
Алексей Дружинин/РИА Новости

Начальник сахалинского управления МВД Арсен Исагулов и министр внутренних дел Ингушетии Михаил Коробкин освобождены от своих должностей указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в МВД Медиа.

«Указом освобождены от занимаемых должностей <...> генерал-майор полиции Арсен Исагулов, начальник управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области; генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин, министр внутренних дел по Республике Ингушетия», — говорится в сообщении.

Кроме того, решением президента освобожден от обязанностей замминистра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Владимир Дорма.

2 июля ТАСС писал о том, что сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России провели обыски в региональном главке ведомства в Ингушетии. В частности, сообщалось об обысках, якобы связанных с хищениями федеральных средств, у самого министра. Позднее в МВД Ингушетии опровергли информацию об этом.

Ранее Путин освободил от должности замглавы МИД РФ.

