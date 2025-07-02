В Ингушетии прошли обыски у главы МВД по республике в рамках дела о хищении

Сотрудники Главного управления собственной безопасности министерства внутренних дел России провели обыски в региональном главке ведомства в Ингушетии, в частности, обыски прошли у министра. Об этом

сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По словам собеседника агентства, в мае были задержаны руководители финансовых отделов как регионального МВД, так и районных и муниципальных отделов.

Отмечается, что обыски проходили в рамках расследования дела о хищении федеральных средств. В ближайшее время планируется приезд второй группы для проверки, рассказали в правоохранительных органах.

До этого сообщалось, что вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина обвинили в хищении бюджетных средств. По данным суда, эти деньги предназначались для финансирования работы по строительству фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия государственной границы России с Украиной.

Ранее в Приморском крае сотрудники медучреждения совершили многомиллионные хищения.