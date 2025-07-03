В Ингушетии опровергли информацию об обысках у главы МВД

МВД Ингушетии назвало фейком сообщения об обысках в ведомстве в связи с хищениями

Министерство внутренних дел (МВД) Ингушетии опровергло информацию о том, что в ведомстве прошли обыски, связанные с хищениями федеральных средств. Об этом говорится в официальном Telegram-канале МВД по Республике.

«Вчера в средствах массовой информации и сети Интернет получила распространение недостоверная информация о якобы прошедших в МВД по Республике Ингушетия и по месту жительства двух сотрудников полиции обысковых мероприятиях», — говорится в сообщении.

В ведомстве также указали на достоверную информацию от собственной пресс-службы о том, что региональные МВД и УФСБ в ходе совместной работы выявили возможные случаи хищения средств несколькими сотрудниками полиции и подчиненных районных подразделений.

2 июля сообщалось, что сотрудники Главного управления собственной безопасности министерства внутренних дел России провели обыски в региональном главке ведомства в Ингушетии, в частности, обыски прошли у министра.

Ранее СК арестовал имущество главы отдела управления стройнадзора Минобороны РФ.