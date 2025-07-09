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Путин освободил от должности замглавы МИД РФ

Владимир Путин освободил от должности замглавы МИД РФ Богданова
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Илья Питалев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

«Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в тексте документа.

Кроме того, Путин освободил Богданова от обязанностей специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

3 июня глава государства уволил замглавы МЧС Илью Денисова. Он занимал должность заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 3 июля 2019 года. В этой роли Денисов курировал работу пожарно-спасательных подразделений, кадровую политику и идеологическую работу министерства.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин своим указом освободил Максима Титова от должности замглавы министра сельского хозяйства по его просьбе.

Ранее бывшего госсекретаря Дагестана уволили с государственной службы.

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