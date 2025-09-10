На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семь россиян не могут вылететь из Непала на фоне протестов

Ивашев: семь россиян столкнулись с проблемами вылета из-за беспорядков в Непале
Adnan Abidi/Reuters

В Непале у семерых россиян возникли сложности с вылетом из-за беспорядков. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев.

«Всего россиян, столкнувшихся с проблемами с вылетом, семь человек. Сейчас все они дожидаются нормализации обстановки в отелях», — сказал он.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей. На данный момент власти страны отменили эти ограничения.

Протестующие устроили в столице настоящую охоту за чиновниками — непальцы поджигали здания правительства и резиденции президента и министров, нападали на членов кабмина. По данным телеканала India Today, демонстранты, в частности, избили главу МИД и министра финансов страны Непала.

Агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Непала Шарма Оли решил подать в отставку в связи с массовыми протестами в стране. Позже стало известно, что президент Непала Рам Чандра Паудал принял эту отставку.

Ранее очевидец беспорядков в Непале рассказал, как все началось.

