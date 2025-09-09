Премьер Непала ушел в отставку на фоне массовых протестов

Премьер-министр Непала Шарма Оли решил подать в отставку в связи с массовыми акциями протеста в стране. Об этом сообщил его помощник Пракаш Силвал, передает агентство Reuters.

Как по данным издания India Today, причина такого решения кроется в неспособности урегулировать ситуацию и усилении давления со стороны протестующих.

Также сообщается, что все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти.

9 сентября протестующие в Непале проникли в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела и подожгли ее.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Они жгут шины и перекрывают движение транспорта. Власти ввели в столице комендантский час на неопределенный срок. Посольство России настоятельно рекомендовало не выходить на улицы города.

Причиной протестов стали ограничения на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и другие социальные сети, которые правительство Непала ввело 4 сентября. 9 сентября власти отменили ограничения.

В Непале заблокировали Telegram.