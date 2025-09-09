Полиция Нью-Йорка заявила об усилении безопасности после удара Израиля по Катару

Полиция Нью-Йорка усилила безопасность после удара Израиля по Дохе

Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности у дипломатических, культурных и религиозных объектов города после израильского удара по Катару. Об этом сообщили представители правоохранительных органов в официальном заявлении, опубликованном в соцсети X.

По словам представителей полиции, дополнительные ресурсы были переброшены к ключевым объектам в качестве превентивной меры. Правоохранители координируют свои действия с федеральными партнерами и продолжают мониторить ситуацию.

«Мы отслеживаем события в Катаре. Из соображений предосторожности перебрасываем дополнительные ресурсы к религиозным, культурным и дипломатическим объектам по всему Нью-Йорку», — говорится в заявлении полиции.

Посольство США рекомендовало американским гражданам, которые находятся в Катаре, оставаться в укрытиях.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщал, что в Дохе произошло несколько взрывов, предварительно, после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по штаб-квартире ХАМАС.

Отмечалось, что взрывы стали результатом удара израильской армии по офису палестинского радикального движения, в котором происходила встреча его руководства.

Катар уже начал расследование на максимально высоком уровне по факту случившегося. Результаты расследования будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее появилась информация о ликвидации лидера ХАМАС при ударе по Дохе.