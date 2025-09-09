На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посольство США дало рекомендации своим гражданам, находящимся в Катаре

Посольство США рекомендовало американцам в Катаре оставаться в укрытиях
true
true
true
close
The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Посольство США рекомендовало американским гражданам, которые находятся в Катаре, оставаться в укрытиях. Дипмиссия опубликовало свое заявление вскоре после того, как появилась информация об израильском ударе по членам политбюро ХАМАС в катарской столице, передает ТАСС.

«Посольство США ввело режим «остаться на месте» для своих сотрудников. Американцам настоятельно рекомендуется оставаться в укрытии и следить за обновлениями на официальных страницах посольства Соединенных Штатов в соцсетях», — отмечается в заявлении.

Тем временем, как указывают в СМИ, президент США Дональд Трамп дал зеленый свет нападению Израиля на руководство палестинского движения ХАМАС в Катаре. По данным гостелерадио Израиля Kan, Тель-Авив уведомил Вашингтон о намерении устранить руководителей ХАМАС в Катаре.

В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль самостоятельно инициировал и реализовал операцию против лидеров радикального палестинского движения ХАМАС и несет за нее ответственность.

Ранее в Катаре рассказали о последствиях атаки Израиля по Дохе.

