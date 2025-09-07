На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп сделал последнее предупреждение ХАМАС

Трамп призвал ХАМАС принять условия США по мирной сделке в Газе
Jessica Koscielniak/Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС принять американские условия по мирной сделке в Газе, добавив, что это «последнее предупреждение». Об этом сообщается на странице главы Белого дома в Truth Social.

«Все хотят, чтобы заложники вернулись домой, чтобы война закончилась. Израильтяне приняли мои условия. Настало время ХАМАС тоже их принять», — написал Трамп.

Он добавил, что другого предупреждения не будет.

25 августа Трамп пообещал «убедительное завершение» военного конфликта в секторе Газа в ближайшие две-три недели.

13 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. По его словам, одним из «важнейших» является город Газа.

8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, касающийся установления контроля со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над сектором Газа.

Ранее организация исламского сотрудничества призвала к суду над Израилем.

Война в Газе
