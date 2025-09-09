Участники протестов в Непале подожгли официальную резиденцию президента страны Рама Чандры Пауделя, сообщает Khabarhub.

«Протестующие подожгли официальную резиденцию президента Непала», — говорится в сообщении.

По информации портала, протестующие прошли через главный вход резиденции, после чего подожгли здание.

Телеканал India Today сообщал, что протестующие в Непале штурмуют тюрьму на западе страны, из нее сбежали сотни заключенных.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Участники акции проникли в резиденцию президента Непала и подожгли ее. Пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp (принадлежат корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена)). 9 сентября власти страны отменили эти ограничения.

Ранее стрельба произошла у здания главного управления полиции Непала.