Стрельба произошла у здания главного управления полиции Непала

Возле здания главного управления полиции Непала, охваченного антиправительственными протестами, произошла стрельба. Об этом сообщает портал Khabarhub.

«Возле главного управления полиции Непала в Наксале началась стрельба, когда протестующие <...> попытались атаковать здание», — говорится в сообщении.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Участники акции проникли в резиденцию президента Непала и подожгли ее. Пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). 9 сентября власти страны отменили эти ограничения.

