Протестуюшие в Непале штурмуют тюрьму на западе страны

Протестующие в Непале штурмуют тюрьму на западе страны, сообщает телеканал India Today.

Речь идет о тюрьме Дхангадхи. По данным телеканала, из нее сбежали сотни заключенных.

Телеканал India Today также сообщал, что протестующие в Непале устроили поджог в здании авиакомпании Simrik Airlines.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Участники акции проникли в резиденцию президента Непала и подожгли ее. Пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp (принадлежат корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной экстремистской и запрещенной в России). 9 сентября власти страны отменили эти ограничения.

Ранее стрельба произошла у здания главного управления полиции Непала.