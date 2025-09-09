В Непале протестующие подожгли здание авиакомпании Simrik Airlines

Протестующие в Непале устроили поджог в здании авиакомпании Simrik Airlines. Об этом сообщил телеканал India Today.

«Здание авиакомпании Simrik Airlines было подожжено из-за обвинений в предоставлении вертолетов лидерам, бежавшим из Непала во время антиправительственных протестов», — говорится в материале.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Участники акции проникли в резиденцию президента Непала и подожгли ее. Пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp (принадлежат корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной экстремистской и запрещенной в России). 9 сентября власти страны отменили эти ограничения.

Ранее стрельба произошла у здания главного управления полиции Непала.