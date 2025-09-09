На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогера Ефремова внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес блогера Ефремова в перечень террористов и экстремистов
true
true
true
close
Nikita Efremov/YouTube

Блогер и предприниматель Никита Ефремов внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Ефремов Никита Владимирович, 12.12.1999 г. р., г. Москва», — указано в реестре.

Ефремова задержали 19 августа в московском аэропорту Шереметьево. Создателя бренда по продаже обуви в СМИ называют «кроссовочным магнатом». Как рассказали в Следственном комитете, против него возбудили уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности — в 2021-2022 годах Ефремов, по версии следствия, переводил деньги запрещенной на территории РФ организации. СМИ уточняют, что речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), а сумма переводов составила шесть тысяч рублей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Никита Ефремов — основатель бренда кроссовок Nikita Efremov, ранее в его магазинах проходили обыски. В его шоурумах изъяли около 5000 пар обуви после жалоб покупателей о продаже поддельной продукции. Позднее предприниматель открыл магазин в одном из торговых центров Дубая.

В конце января 2025 года Никита Ефремов заявлял, что его компания подвергается давлению со стороны неизвестных лиц. Блогер жаловался на угрозы в адрес его сотрудников и его самого. Позже издание Super.ru писало, что Ефремов и вовсе может лишиться двух бизнесов из-за долгов.

Ранее в список террористов внесли уральца, напавшего на ребенка в шапке с символикой Z.

