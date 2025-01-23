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Никита Ефремов пожаловался на угрозы

Блогер Никита Ефремов рассказал, что ему угрожали после вандализма в его магазине
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Артем Геодакян/ТАСС

Блогер и бизнесмен Никита Ефремов сообщил в беседе с «Пятым каналом», что он и сотрудники его магазина начали получать угрозы.

По словам Ефремова, его компания подвергается давлению со стороны неизвестных лиц. Блогер пожаловался на угрозы в адрес его сотрудников и его самого. Он рассказал, что 20 января на его магазин напали вандалы. Неизвестные разрисовали двери заведения краской из баллончика. Они изобразили граффити с двумя скрипичными ключами.

Как отмечает «Пятый канал», подобный знак использует пользователь под никнеймом «Пианист-уничтожитель» в социальных сетях.

«Я обратился в органы правопорядка для расследования угроз в мой адрес и в адрес моих сотрудников, а также для расследования случившихся на прошлой и этой неделе инцидентов причинения ущерба моим магазинам», — отметил бизнесмен.

16 января певица Лолита Милявская обратилась к активистам из «Русской общины» Удмуртии после очередных требований запретить ее концерт в Ижевске. Она потребовала у активистов перестать угрожать ей и ее зрителям. По словам артистки, она делает скриншоты с угрозами и планирует передать их в Следственный комитет.

Ранее Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерью.

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