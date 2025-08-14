На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уральца, напавшего на ребенка в шапке с символикой Z, внесли в список террористов

Росфинмониторинг: напавший на ребенка в шапкой с буквой Z признан террористом
Shutterstock

Уралец, осужденный за нападение на ребенка в шапке с буквой «Z», внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные) <...> Неустроев Александр Евгеньевич,15.03.1966 года рождения, город Талица Свердловской области», — говорится в сообщении.

В августе 2024 года Свердловский областной суд оставил без изменений приговор жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву, напавшему на мальчика в шапке с символом Z.

Нападение на ребенка произошло весной 2023 года. Неустроев на улице нецензурно обругал мальчика из-за изображенной на его шапке буквы Z — одного из символов специальной военной операции (СВО). Мужчина был задержан после того, как на видеозаписи с камеры домофона зафиксировали момент, когда он громко оскорбил мальчика.

Позднее суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву штраф в размере 7 тыс. рублей, однако прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась пересмотра дела. В итоге суд приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.

Ранее в Росфинмониторинге рассказали, сколько человек исключили из перечня террористов.

