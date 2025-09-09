Росгвардия назвала причину эвакуации людей из Эрмитажа

Музей «Государственный Эрмитаж» был эвакуирован из-за анонимных сообщений об опасных предметах. Об этом сообщается в Telegram-канале »Росгвардия. Северо-Западный округ».

«В Санкт-Петербурге экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев, куда поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах», — сказано в посте.

По информации правоохранителей, анонимные сообщения поступили в Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина на набережной Мойки и мемориальный музей-лицей.

7 сентября в Эрмитаже также проводилась эвакуация посетителей и сотрудников после сообщения об угрозе минирования.

3 сентября автовокзал в Липецке эвакуировали из-за сообщения о возможном минировании. В пресс-службе областного правительства заявили о работе экстренных служб в здании и приостановке отправки рейсов.

Ранее в Москве произошел пожар в Третьяковской галерее.