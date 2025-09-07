В Петербурге начали эвакуацию посетителей Эрмитажа

В Санкт-Петербурге началась эвакуация посетителей и сотрудников Государственного Эрмитажа после сообщения об угрозе минирования. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным журналистов, сейчас на месте работают сотрудники Росгвардии. Издание отметило, что они помогают в эвакуации, участвуют в проверке помещений и обеспечивают правопорядок у музея.

Несколькими часами ранее Telegram-канал «78 | Новости» сообщил, что в Санкт-Петербурге приостановили вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа. По его данным, решение было принято в связи с сообщением об угрозе минирования.

3 сентября автовокзал в Липецке эвакуировали из-за сообщения о возможном минировании. В пресс-службе областного правительства заявили о работе экстренных служб в здании и приостановке отправки рейсов.

Ранее мужчину задержали в Эрмитаже с боеприпасами.