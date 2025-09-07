На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге начали эвакуацию посетителей Эрмитажа

«Фонтанка»: гостей Эрмитажа эвакуируют после сообщения об угрозе минирования
true
true
true
close
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

В Санкт-Петербурге началась эвакуация посетителей и сотрудников Государственного Эрмитажа после сообщения об угрозе минирования. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным журналистов, сейчас на месте работают сотрудники Росгвардии. Издание отметило, что они помогают в эвакуации, участвуют в проверке помещений и обеспечивают правопорядок у музея.

Несколькими часами ранее Telegram-канал «78 | Новости» сообщил, что в Санкт-Петербурге приостановили вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа. По его данным, решение было принято в связи с сообщением об угрозе минирования.

3 сентября автовокзал в Липецке эвакуировали из-за сообщения о возможном минировании. В пресс-службе областного правительства заявили о работе экстренных служб в здании и приостановке отправки рейсов.

Ранее мужчину задержали в Эрмитаже с боеприпасами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами