Две страны предложили ввести санкции против «Лукойла»

AFP: Франция и Германия предложили ЕС ввести санкции против «Лукойла» и Litasco
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Франция и Германия предлагают ЕС ввести ограничения в отношении компании «Лукойла» и ее «дочки» Litasco в рамках нового пакета санкций против РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Германия и Франция предложили внести в черный список... «Лукойл»... Litasco», — говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, о каких конкретно ограничениях может пойти речь. Новый пакет санкций против РФ планируют принять 12 сентября.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз впервые рассматривает идею введения санкций против Казахстана из-за поставок ряда товаров в Россию.

Также Евросоюз может ввести новые санкции против банковского и энергетического секторов российской экономики в рамках нового пакета санкций.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Китая из-за импорта энергоносителей РФ.

