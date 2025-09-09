На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Латвийскую полицию взбудоражил флаг Российской империи на одном из домов

Полиция Латвии расследует появление флага Российской империи на одном из домов
Ivan Klindic/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Латвии начала расследование обстоятельств появления черно-желто-белого флага с гербом Российской империи на одном из частных домов под городом Резекне на востоке страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гостелерадио LSM.

Уточняется, что на флаге также была размещена надпись: «Мы русские. С нами Бог», в отношении хозяина дома инициировали административный процесс.

В апреле этого года стало известно, что латвийские власти приняли решение отказаться от изучения русского языка в школах в качестве второго иностранного — школьники с 2026 года начнут учить один из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны.

Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что в ряде европейских государств русофобия продвигается как государственная политика, а в некоторых — не только переписывают историю и оправдывают преступления нацистов, но и берут на вооружение их идеологию и методы.

Ранее Захарова назвала планы Латвии выдворить 841 россиянина примером неонацизма.

